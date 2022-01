Galette des rois : des fèves à l’effigie des villages de Houffalize

A Houffalize, depuis deux ans, la boulangerie Philippart a décidé de personnaliser ses fèves. Cette année, celles-ci représentent les différents villages de la commune. Des anciennes cartes postales, des photos datant pour la plupart d’avant-guerre, qui sont ici reproduites en miniature sur des petits rectangles plats en céramique. " On a envoyé les cartes postales en France, à une entreprise spécialisée dans les fèves. Ils recadrent les images en fait pour que ce soit plus lisible car c’est quand même très petit, une fève… les images sont ensuite imprimées sur la céramique ", explique Jean-Marc-Philippart qui a repris la boulangerie familiale avec son frère.

L’an dernier déjà, les fèves représentaient alors différents lieux du centre de Houffalize. Cela a suscité un certain engouement et a attiré des collectionneurs. " On n’a jamais vendu autant de galettes ! ", s’exclame le boulanger.

Cette année, 2000 fèves ont été commandées, et sur les réseaux sociaux, l’idée séduit à nouveau. " Oui des gens expliquent qu’ils souhaitent échanger leur fève contre celle de leur village etc. Je trouve ça sympa, ça crée aussi du lien social".