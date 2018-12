Forêt d'Anlier: depuis 2017, 80 moules perlières ont été trouvées dans un ruisseau

Le Ministre Collin organise aujourd'hui ses premiers ateliers de la biodiversité. Et savez-vous que depuis 2017, 80 moules perlières de moins de 15 ans ont été trouvées dans un ruisseau de la forêt d'Anlier. Cette moule ne s'était plus reproduite en Wallonie depuis des dizaines d'années. Cette espèce est d'ailleurs en danger critique d'extinction.

Si elle se reproduit à nouveau aujourd'hui, c'est grâce aux actions menées dans le cadre du programme LIFE entre 2002 et 2007, à savoir la construction de plusieurs stations d'épuration, l'installation de clôtures pour éviter l'accès du bétail, l'abattage de résineux...

Grégory Motte, attaché au Service public de Wallonie et ancien coordinateur du LIFE Moule perlière nous explique qu'en protégeant la moule perlière, cela bénéficie aussi à d'autres espèces...