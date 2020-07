Foire de Libramont : les organisateurs sont tristes et inquiets pour l'avenir de la fête du monde rural

Un champ de foire beaucoup trop calme pour un dernier week-end de juillet, à Libramont. Comme tous les grands événements, la Foire agricole et forestière est annulée ! Les organisateurs ont le blues... pour les exposants, pour tous ceux qui habituellement travaillent pendant la foire notamment des centaines de jobistes, pour les agriculteurs qui n'auront pas leurs journées de fête et de rencontres. Mais, les organisateurs font aussi leurs comptes et ils ne sont pas bons. Le Président de la Foire de Libramont, Jean-François Piérard ne s'en cache pas... " La Foire se prépare un an à l’avance ! Nous avons des équipes qui travaillent pendant plus d’un an à préparer la foire de l’année suivante. Tous ces gens-là, ils ont été payés! Nous avons 20 " équivalent temps plein ". Il faut entretenir les bâtiments, payer les loyers, etc. 60% de nos dépenses ont été consenties et sont sorties de nos caisses alors que l’on n’a eu aucune rentrée. Résultat le chiffre, le "moins" au bas de notre bilan, il est catastrophique… " Et l’inquiétude est d’autant plus grande que les rebonds du Covid-19 font déjà planer une certaine incertitude sur l’édition 2021... L’annulation de l’événement annuel du monde rural s’imposait. Personne ne dit le contraire. Impossible de tenir une foire dans des conditions pareilles mais la déception est immense et l’inquiétude grandit. " Même si, relève Jean-François Piérard, nous sommes bien soutenus par les dirigeants wallons qui ont beaucoup de sollicitude à notre égard. Ils font très attention à la Foire de Libramont. Mais notre événement en Province de Luxembourg est une chose capitale mais qui se trouve vraiment fragilisé ! "

Puisque les visiteurs, quelque 200.000 personnes ne peuvent pas venir, cette année à la Foire Libramont, la Foire vient chez eux.! Le " Libramont On tour " c'est un car qui fonctionne au biogaz, produit dans une ferme. Et c’est un tour des agriculteurs qui ont des expériences insolites, originales et innovantes avec une attention particulière pour les circuits courts. Des agriculteurs mis à l'honneur et en valeur via des capsules vidéo disponibles sur les réseaux sociaux de la Foire mais que l’on peut aussi découvrir sur la RTBF TV.