Foire de Libramont: différentes possibilités sont à l'étude

Parmi les gros événements de l'été, il y a la foire agricole de Libramont.

Elle réunit chaque année 200 000 personnes en Province de Luxembourg, le dernier week-end de juillet.

Jean-François Pierard, président de la foire réfléchit à plusieurs scénarii :

"On a interrogé certains exposants afin de voir s'il y avait des possibilités de reports. C'est une foire de plein air, donc la faire à une période où l'on risque des intempéries, c'est exclu. La fin du mois de septembre serait la date limite et l'alternative, un report en 2021."

Le conseil d'administration de la foire doit se réunir ce jeudi pour trancher.

