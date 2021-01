Florenville: Caroline Godfrin succède officiellement à Jacques Gigot

Ce jeudi soir, Caroline Godfrin a prêté serment en tant que nouvelle bourgmestre de Florenville. Caroline Godfrin qui reprend donc, comme annoncé il y a un peu plus d'un mois, le mandat de Jacques Gigot, décédé inopinément le 13 novembre dernier. Un remplacement approuvé majorité contre opposition. La minorité explique avoir pris cette décision car elle n'a pas été associée au pacte de majorité. Premières impressions de Caroline Godfrin peu après sa prise de fonction :

"Je vais devoir prendre mes repères dans les dossiers. Même si nous avions déjà échangé en collège, c'est de façon superficielle. La grande priorité c'est la nouvelle caserne des pompiers, et nous avons également le centre ville et le parking."

Prestation de serment aussi pour Dorian Simon, ambulancier de 27 ans qui reprend la présidence du CPAS, laissée par Caroline Godfrin. Il s'agit d'un défi qu'il souhaitait relever :

"On a tendance à voir le CPAS comme quelque chose de négatif, dans le sens où il représente une énorme charge. On sait que le budget de 11.000.000 d'euros est plus élevé que celui de la commune, mais on a la chance d'avoir un CPAS particulièrement riche au niveau des services qu'il offre. Et donc j'ai tendance à être optimiste et c'est dans ce sens-là que je veux travailler. Il y a effectivement un dossier urgent dans la commune de Florenville, c'est celui des maisons de repos, Caroline y travaillait depuis deux ans, et je vais m'inscrire dans cette continuité. On travaille à une solution d'avenir, qui soit responsable pour les homes, pour les bénéficiaires et pour notre commune, c'est un dossier important pour les quatre prochaines années."

A noter aussi que Denise Duroy-Deom et Emilien Buche font respectivement leur entrée au conseil communal et au CPAS.