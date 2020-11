Florenville: Caroline Godfrin a été désignée pour succéder à Jacques Gigot, décédé inopinément le 13 novembre.

Conseillère communale depuis 2006 et actuellement présidente du CPAS, Caroline Godfrin prendra ses fonctions de bourgmestre en janvier prochain. Ainsi en a décidé sa liste "Ambition Commune". Ce n'était pas le premier choix puisque la loi veut que ce soit le candidat qui a recueilli le plus de voix sur la liste la plus importante de la majorité, qui accède au siège de bourgmestre. Les explications de Caroline Godfrin :

"On avait d'abord Christian Chouler qui avait déjà refusé la place deux ans auparavant, et qui ne pouvait plus revenir sur sa décision. Puis Julien Filipucci et Lyonel Lefèvre, tous les deux dans la même position professionnelle, à ne pas pouvoir accepter ce poste de bourgmestre. C'est ainsi qu'il m'a été proposé. Et je l'ai accepté, mais je suis encore inquiète, c'est une semaine difficile, et il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Je n'ai pas de soucis, je pourrai assumer, parce que j'ai fait mes armes sur un poste de présidente de CPAS qui n'était pas facile. Je connais l'équipe, je suivais déjà les dossiers, je m'investissais déjà beaucoup au niveau communal, donc ça ne me fait pas peur."

Pour l'instant, Yves Planchard reste donc bourgmestre faisant fonction.