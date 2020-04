Fin de parcours pour le golf de Durbuy

Après 40 ans d’existence, le golf de Durbuy va fermer ses portes. En attendant la concrétisation des projets du côté d’Arlon, c’était le seul " 18 trous " de la Province de Luxembourg. Dès le début des années 80, l’intercommunale Idelux, la commune de Durbuy et la Province du Luxembourg ont mené des réflexions pour transformer la zone de loisirs des Hazalles, en une station touristique de vacances articulée autour d'un golf public de 27 trous ( un parcours de 18 et un de 9), associé à un projet immobilier. Le golf était inauguré à Barvaux, en 1991. Depuis lors, comme le fait remarquer aujourd’hui, le Bourgmestre de Durbuy Philippe Bontemps, pas de moins de cinq gestionnaires se sont succédé ! Et Philippe Bontemps se demande si le golf durbuysien a un jour vraiment été rentable…

Depuis août 2018, c’est la LPM, la Petite Merveille de Marc Coucke et Bart Maerten qui a repris la gestion, non seulement du golf de Durbuy, mais également du Five Nations de Méan (Havelange). Fin novembre 2019, une première restructuration était annoncée pour le Golf de Durbuy. Le constat était clair : malgré les nouveaux investissements consentis, le nombre de golfeurs n’a pas augmenté! A présent, la société de Marc Coucke et Bart Maerten veut concentrer ses activités golf à Méan. Les infrastructures du "Five Nations", hôtel, club house, et le parcours, seraient de nature à attirer un plus large public… Les responsables de La Petite Merveille vont maintenant réfléchir aux activités qui pourraient être hébergées sur le site de Durbuy, plus de 120 hectares, et situés à quelques centaines de mètres du village de Wéris et de ses fameux dolmens.