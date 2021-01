Fauvillers : dernière ligne droite pour l'éolienne citoyenne de Lucéole

C'est un véritable engouement en faveur des énergies renouvelables. La coopérative citoyenne Lucéole regroupe désormais plus de 900 coopérateurs.

La dernière campagne de souscription, qui se clôture ce vendredi 15 janvier, a attiré beaucoup de nouveaux coopérateurs. Elle concernait le financement l’éolienne citoyenne de Fauvillers.

En mars prochain, 5 éoliennes seront installées dans cette commune, un parc développé par Eneco Wind Belgium, et l’une des éoliennes sera acquise et gérée par Lucéole. Les fondations des 5 machines sont désormais terminées ainsi que le câblage.

Le succès de la campagne de souscription réjouit Philippe Verbauwhede, habitant Fauvillers et président du conseil d’administration de Lucéole. " On a presque bouclé cet appel à capital. Ce qui est le plus encourageant, c’est qu’on voit que cela répond à une volonté, à un besoin des personnes d’être actifs dans des projets qui font sens dans le contexte de la transition énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre le dérèglement climatique."

La coopérative estime que les dividendes annuels attendus sur base des autres projets coopératifs devraient se situer entre 2 et 4 % à partir de 2022 ou 2023.

Le montant global de l’investissement est de 3.700.000 euros, dont 20% seront financées par l’apport de fonds propres. Lucéole apportera 58% des fonds propres requis. Les 42% restant proviendront au prorata de leur participation dans le projet de 3 autres coopératives citoyennes wallonnes : Vents du Sud, Emissions Zéro et Allons-en-Vent. Le reste de l’investissement sera financé au moyen d’un emprunt bancaire.