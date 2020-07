Famenne à vélo : Promenades à travers les plus beaux villages de Wallonie

Dans le cadre de sa série d’été, le Soir propose différentes balades possibles en Belgique. Aujourd’hui, nous partons à la découverte d’une route de 350 km à découvrir à vélo. Depuis douze ans, les six communes du Pays de Famenne proposent cinq parcours connectés par des points nœuds. Jean-Luc Bodeux, journaliste au Soir, a sillonné l’un des circuits proposés. Il est venu nous raconter son voyage à travers les plus beaux villages de Wallonie au micro de Philippe Lorain. Nous l’avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Les communes de Durbuy, Somme-Leuze, Hotton, Marche-en-Famenne, Rochefort et Nassogne sont reliées par 350 km de voies cyclables. Celles-ci sont balisées par des points nœuds créant 5 circuits interconnectés allant de 15 à 60 km. Le réseau est parsemé de balises servant de point de repère mais aussi de nœuds permettant de moduler un itinéraire. Que vous souhaitiez une longue balade ou une courte, de fortes côtes ou de plus plates, cyclistes habitués ou amateurs trouveront leur bonheur. Jean-Luc Bodeux a choisi le chemin des Mégalithes faisant 22,7 km et classé deux sur cinq en termes de difficulté. Cet itinéraire vous fera découvrir certains des plus beaux villages de Wallonie comme Wéris ou Ny, leurs anciennes maisons de pierre calcaire, de jolies églises, des menhirs, un arbre à loques… De quoi passer une belle journée combinant sport et tourisme.

Plus d’informations sur : Famenne-à-vélo.be