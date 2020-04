Faciliter le contact entre les résidents des homes et leur famille, objectif des Sos

Le dernier dimanche d’avril, à l’Abbaye d’Orval, c’est traditionnellement le chapitre de la confrérie des Sossons d'Orvaulx ! Il n’aura pas lieu cette année, pour cause de confinement… Tout au long de l’année, les Sossons d’Orvaulx assurent la promotion des produits de l’Abbaye, trappiste et fromage, mais aussi aujourd’hui, la plate de Florenville avec sa Touffaye (étuvée de pommes de terre). La confrérie organise une série d’activités qui dégagent quelques bénéfices. Et le " Sosson Social " permet d'apporter aide et soutien aux asbl à vocation sociale de Gaume.

Dans le contexte actuel, le Grand Conseil de la confrérie a décidé d'élargir son champ d'actions en apportant une aide ponctuelle et spécifique aux différentes Maisons de retraite de Gaume au travers d'un soutien logistique. Après de multiples contacts et échanges de vues, le choix s’est porté sur une aide à l’amélioration des moyens de communication dont les résidents pourront disposer. Les Sossons d’Orvaulx vont donc offrir leur soutien et fournir 12 tablettes multimédia pour mettre les résidents en contact visuel avec leurs proches. La distribution concerne les homes Saint-Charles, Saint-Antoine et l'Amitié à Virton, la Maison de la Sainte-Famille à Rouvroy, le home La Concille à Florenville, le home Saint-Jean-Baptiste à Villers-devant-Orval et l’Auberge du Vivier à Habay-la-Neuve . En tout ce sont quelque 580 résidents qui sont concernés ! Pour tous les détails sur l’opération rendez-vous sur le site http://www.sossonsdorvaulx.be/fr et contact via l’adresse mail info@sossonsdorvaulx.be