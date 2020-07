Excursion à Bouillon: bien plus qu'un château!

Virée aujourd'hui au pays de Bouillon: déjà connue pour son château, la ville offre d'autres loisirs. Philippe Carrozza, journaliste aux éditions L'Avenir, nous en a parlé dans la matinale. Nous l'avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

"Bouillon pour la plupart des gens et même pour les habitants de la province se résume au château,qui est bien sûr remarquable. Toutefois, quand on y passe un peu de temps, on se rend compte qu'on ne sait pas tout faire en une journée", affirme Philippe Carrozza.

Si la visite du château reste un incontournable, avec ses visites nocturnes possibles, plein d'autres activités sont possibles: visite du zoo, train touristique, karting et un grand nombre de promenades.

Bref, à Bouillon il y en a pour tous les goûts: Philippe Carrozza a repéré toutes les bonnes adresses et note ses coups de cœur: entre la balade "Luna et les gardiens de la forêt" pour adultes et enfants, cinq parcours en VTT, deux ou trois adresses gastronomiques à ne pas louper, il y a de quoi faire à Bouillon.