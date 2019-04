Eurospace Center à Transinne: le Space Flight Unit est la nouvelle attraction

L'Eurospace Center à Transinne s'apprête à vivre une dernière saison avant les grands travaux de transformation prévus à l'automne.

Mais dès cette première semaine de vacances, on pourra déjà y découvrir une toute nouvelle attraction, le Space Flight Unit, un simulateur d'un nouveau genre. Jean-Marcel Thomas, Directeur de l'ESC :

"Il permet de réaliser une mission. Cette mission est simple, vous êtes à bord d'une station orbitale autour de mars, et là il y a un problème car sur la base martienne les astronautes n'ont pas pu récupérer les échantillons qu'ils avaient captés dans la vallée, et donc on leur demande de partir avec un petit shuttle, récupérer ces échantillons. C'est donc une découverte de Mars qui se profile."

Equipé d'un casque de réalité virtuelle, vous vous retrouvez couché sur une moto genre grand prix GP. Christophe Herrmans, de la société namuroise Vigo nous en dit plus...

"