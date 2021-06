Ethe-Virton : l'école spécialisée provinciale réalise un clip pour dénoncer le harcèlement

Dernier jour d'école aujourd'hui ! Pour certains élèves, c'est l'occasion de présenter l'aboutissement de beaux projets.

C’est le cas de l'école spécialisée provinciale du Nouvel Horizon à Ethe- Virton qui vient de sortir un clip intitulé "Brise le silence". Un clip réalisé de A à Z par les élèves et les enseignants de cet établissement pour dénoncer le harcèlement, dont sont malheureusement victimes de nombreux jeunes.

" Le message phare du clip, c’est que les personnes osent parler du harcèlement. On est conscient que c’est difficile, qu’il y a malheureusement une certaine pression, souvent des enfants font du chantage, c’est forcément déstabilisant. On espère qu’à travers le clip, les gens vont oser briser le silence et s’exprimer. Qu’au moins, certains enfants franchissent le pas d’aller en parler à un adulte s’ils sont victimes ou témoins d’une situation de harcèlement ", explique Elodie Beudin, l'institutrice à l'origine du projet .

Le projet a débuté par une réflexion autour du thème du harcèlement, puis s’est poursuivi par l'écriture des paroles, ensuite, il a fallu trouver une musicalité, un rythme. Dans cette aventure, Elodie Beudin a non seulement été accompagnée de ses élèves mais aussi de ses collègues. Jonathan Paton et ses élèves ont réalisé la base rythmique de la chanson en " body clapping ", des rythmes joués avec leurs corps, leurs mains, leurs pieds. Quant à Sébastien De Conynck, il a assuré la partie musicale, à la guitare.

Après plusieurs mois de travail, les élèves sont fiers du résultat : " Oui, ça nous rend très fiers, avoir abordé un sujet comme celui-là, puis avoir réalisé un clip, on a beaucoup de chance d’avoir pu faire ça avec notre école. Moi aussi, au départ, je n’avais pas une très bonne image du spécialisé, mais en fait, c’est vraiment super !", raconte Tino, avec beaucoup d’émotions.

Le clip " Brise le silence " est à découvrir sur la chaîne YouTube provinciale.