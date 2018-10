Etalle: un stand de sensibilisation visant à combattre les vols dans les habitations

Vendredi après-midi à l'entrée du Delhaize d'Etalle, la zone de police de Gaume a tenu un stand de sensibilisation visant à combattre les vols dans les habitations. Une action menée dans le cadre de la campagne nationale "1 jour sans"...

Le but est d'informer les citoyens du rôle qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre les cambriolages. L'Inspecteur principal Jean-Luc Hanus nous rappelle quelques mauvaises habitudes à ne plus prendre ainsi que quelques bons conseils.

Et notons que dans la zone de Gaume, les vols dans les habitations et les cambriolages ont diminué. Les auteurs de cambriolages sont tantôt originaires de la région, tantôt des bandes itinérantes venues de l'étranger.