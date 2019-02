Etalle: un débat autour de l'acquisition d'une surface commerciale

A Etalle, la manière dont la commune a décidé d'acquérir l'ancienne surface commerciale voisine fait débat.

Lors du dernier conseil communal, elle a décidé d'acheter le bâtiment de l'ancien commerce Spar jouxtant la maison communale. L'idée est de démolir ce bâtiment pour construire une nouvelle extension. Ecolo conteste le prix trop élevé de 330.000 euros supérieur de 35% au prix du marché. Ecolo Etalle a introduit un recours en annulation, de l'acte d'achat auprès de la Ministre des pouvoirs locaux.

Les écologistes souhaitent que le Collège renégocie le prix de vente et présente une étude de faisabilité des travaux afin d'avoir un coût global de cette extension. Enfin, Ecolo regrette que dans le cadre du PCDR, on ne prenne pas le temps d'étudier l'opportunité d'une toute nouvelle maison communale, innovante, aux normes, conviviale et ergonomique. La localisation devrait être étudiée. Pour sa part, le Bourgmestre d’Etalle, Henry Thiry explique que toute la procédure a bien été respectée.