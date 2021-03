Etalle : quelles sont les ressources en eau à long terme ?

Etalle est notamment connue pour son eau de qualité et son usine Valvert.

L’eau est une des ressources économiques les plus importantes de la commune, mais qui n’est pas inépuisable.

Depuis plusieurs mois, Ecolo Etalle se pose des questions. Les sécheresses à répétition, l’augmentation de la population et le projet de construction du futur hôpital à Houdemont, dans la commune voisine, suscitent des inquiétudes.

Le groupe Ecolo a, d’ailleurs, demandé une commission communale sur la gestion et besoins en eau à Etalle. " C’est vrai qu’on a de la chance d’avoir des ressources en eau de bonne qualité et en quantité importante mais elles ne sont pas inépuisables. Dans un souci de transparence et de bonne gestion, on demande une estimation claire et chiffrée, un inventaire des ressources disponibles, chiffrer les quantités actuellement pompées et avoir une estimation pour les 40 prochaines années. Nous voulons être rassurés à long terme. Nous voudrions avoir toutes ces données avant qu’Etalle ne s’engage par contrat à fournir en eau, un prestataire aussi gourmand qu’un hôpital ", explique Julie Comblen, chef du groupe Ecolo.

La majorité stabuloise confirme que la commune d’Etalle a été sollicitée pour alimenter en partie l’hôpital d’Houdemont mais aussi pour dépanner la commune de Habay en cas de pénurie. Henri Thiry, bourgmestre d’Etalle explique que rien n’est encore confirmé, que la commune sera vigilante et fera appel à des experts, des hydrogéologues, des spécialistes de l’eau… " On a une demande pour éventuellement fournir de l’eau à l’hôpital d’Houdemont. On est favorable à ce qu’un hôpital ait de l’eau de qualité, maintenant on parle d’importantes quantités. 250-300 m³ dans un premier temps, mais on sait que sur le long terme, on arrivera à 600-650 m³ par jour. Et là, il nous faudra absolument installer de nouvelles conduites, un nouveau château d’eau, donc tout cela doit être étudié. Voir qui va payer, comment on peut se faire aider, se faire subsidier éventuellement. Et toujours dans le respect de ne pas priver nos citoyens, d’eau ", précise Henri Thiry.

Notons que le choix d’Etalle pour fournir l’hôpital en eau n’est qu’une des options. La commune de Habay va, par ailleurs, réaliser deux forages complémentaires sur sa commune, et Habay va avoir une liaison supplémentaire et une adduction supplémentaire venant de la SWDE, la société wallonne des eaux.