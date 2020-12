Etalle : les craintes d'une esthéticienne en région frontalière

" SOS Esthéticienne en détresse", vous avez peut-être vu passer ce message sur les réseaux sociaux. Comme les coiffeurs et coiffeuses et autres métiers de contact, les instituts de beauté se sentent oubliés et crient à l'injustice ! Certains souhaiteraient redémarrer leur activité à la mi-décembre au plus tard.

A Sainte-Marie-sur Semois, dans la commune d'Etalle, Lorella Magnette a ouvert son salon d'esthétique il y a 15 ans, elle a réussi à fidéliser une clientèle, mais aujourd’hui, elle a peur pour l'avenir. Dans cette région frontalière, une partie de sa clientèle pourrait bien aller dans les pays voisins où les salons de beauté sont restés ouverts. " Nous sommes très proches du Grand-Duché de Luxembourg et donc pour certaines clientes qui travaillent au Grand-duché, c’est facile d’aller faire leurs soins là-bas. Toutes n’iront pas bien sûr, mais il y a un réel problème, si elles trouvent chaussure à leur pied là-bas, après, pour la reprise ici, ce sera difficile pour nous ", regrette Lorella Magnette. Cette dernière rappelle et insiste sur le fait que les métiers de contact ont mis en place des protocoles sanitaires stricts et ont travaillé en toute sécurité, ces derniers mois. Elle espère donc pouvoir reprendre à la mi-décembre car la fin d’année est propice aux chèques-cadeaux, aux coffrets- cadeaux, etc. De plus, en cette période difficile, Lorella Magnette pense que beaucoup de gens auront envie de s’offrir un soin, un moment de bien-être et de relaxation.

Notons qu’il y a quelques jours, l'UCM, l'Union des classes moyennes réclamait également la reprise des métiers de contact le 15 décembre.