Estor-Lux à Bastogne: le 1er parc de batteries en Belgique

Dès mars 2021, le parc d'activités économiques de Bastogne accueillera le tout premier parc belge de batteries électriques. C'est un consortium public-privé baptisé Estor-Lux, où l'on retrouve l'intercommunale Idelux, qui a lancé ce projet-pilote.

Un parc de batteries de 10 et 20MW. Objectif soutenir le réseau électrique wallon et répondre à la demande croissante de flexiblité. Fabian Collard, Directeur Général d'Idelux revient sur cette perspective :

"C'est plus qu'une perspective puisque le permis est obtenu et les travaux sont en cours. Aujourd'hui nous avons de plus en plus d'énergie renouvelable, mais ces productions ne sont pas toujours stables. On n'est pas à l'abri du manque de vent ou de nuages… Toutes ces perturbations viennent créer des distorsions dans la production d'énergie, et le réseau qui doit normalement être toujours à l'équilibre, l'est de moins en moins.

Donc l'idée de ce parc de batteries est d'avoir une installation de proximité, qui permet lorsque le réseau est en déficit, de réinjecter rapidement de l'électricité sur celui-ci, et lorsqu'il est en surproduction, de consommer rapidement sur celui-ci. L'idée d'un pompage-turbinage comme à COO, sauf qu'ici nous sommes dans une technologie beaucoup plus évoluée".

Un investissement de plus de 9.000.000 d'euros