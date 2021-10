Engins ferroviaires innovants " made in " Libramont et Charleroi

C’est ce qu’on appelle une " success story ". Un groupement de deux PME wallonnes " CML Industries " à Libramont et " Daxi " à Jumet (Charleroi), a décroché un double marché pour la conception et la fabrication de deux engins innovants, destinés à l’entretien du réseau ferroviaire belge. Une fierté pour ces entreprises. Alors que l’appel d’offres avait été lancé à l’échelon européen, elles ont réussi, grâce à leur créativité technique, à surclasser leurs concurrents.

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire était présent ce jeudi à Libramont pour présenter les deux engins. Le premier est un " wagon bac déchargeur ", il est destiné à acheminer sur chantier de grandes quantités de ballast (le lit de pierres sur lequel la voie ferrée repose). Le second engin transporte des rails sur des zones de chantier. Cela représente un double marché de quelque 7,2 millions d’euros.

Ce jeudi, lors de la livraison des premiers exemplaires des machines, les deux entreprises ne cachaient pas leur fierté. " Je suis fier au nom du personnel car c’est à eux que revient le mérite. Tout ce travail de conception, d’innovation, de calculs, de construction, d’essais, de corrections, etc. C’est une fierté, oui, car une entreprise comme la nôtre, spécialisée dans la construction de matériel de travaux ferroviaires, en Europe, on n’est pas si nombreux que ça. Voilà, petit à petit, CML se positionne à un niveau où on est respecté, on est apprécié ", se réjouit Fabrice Coulon, administrateur délégué de CML Industries S.A.

" On avait les grands noms des travaux publics ferroviaires européens en face de nous ! C’est vraiment une fierté pour nous de livrer aujourd’hui ces machines à Infrabel pour faciliter le travail des agents de voies ", ajoute Bruno Hubert, CEO de Daxi.