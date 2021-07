En septembre, Oliver Vajda remplacera Cécile Thibaut comme Député Fédéral Ecolo

La Députée Fédérale Ecolo d’Etalle, Cécile Thibaut quitte le Parlement et sera remplacée par le Marchois Olivier Vajda. Entre 2009 et 2019, Cécile Thibaut était Sénatrice cooptée pour Ecolo. Aux élections fédérales de 2019, pour la première fois, elle est élue Directe comme Députée. Mais dès le départ, elle prévoyait de céder son mandat à son premier suppléant. " J’ai toujours dit qu’il fallait faire de la place aux jeunes et préparer l’avenir., commente Cécile Thibaut et j’estime qu’à mi-mandat, il était bien de passer la main, qui plus est, à un Député du nord de la Province ! Le berceau historique d’Ecolo Luxembourg reste le sud de la Province de Luxembourg, alors renforçons notre présence dans le nord !" Parmi les faits marquants de ces dernières années, Cécile Thibaut retient le recours au Conseil d’Etat qui a abouti à ce que, pour les élections au Parlement Wallon, les deux anciens arrondissements électoraux (Arlon-Marche-Bastogne et Neufchâteau-Virton) ont fait place à un seul en 2019 ! Fini le mode complexe de l’apparentement et résultat, Ecolo a obtenu son premier siège de Député Wallon pour Jean-Philippe Florent…