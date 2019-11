En sept mois d'exploitation, le nouveau cinéma de Bastogne, le CinéXtra a gagné

En sept mois d'exploitation, le nouveau cinéma de Bastogne a déjà presque attiré autant de spectateurs qu'en un an dans l'ancien. Les deux salles de la rue de Sablon avaient vécu et le propriétaire des lieux, le groupe Pathé n'avait pas vraiment l'intention d'investir dans la rénovation. L'exploitant Geoffrey Leyn a décidé de voler de ses propres ailes et de créer le CinéXtra dans le centre commercial Porte de Trêves. Geofrrey Leyn revient ici sur ce premier bilan...