En région rurale il existe encore des classes uniques c'est-à-dire une seule classe qui réunit les élèves de la première à la 6ème primaire. Ou encore des classes verticales où on regroupe les enfants de la quatrième à la sixième par exemple.

Un enseignement avec d'énormes qualités mais qui, aujourd'hui, pose aussi des problèmes aux enseignants.

La Ministre de l'Education, Caroline DESIR est venue s'en rendre compte dans la commune de Libin...

