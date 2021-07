En Province de Luxembourg, les camps de jeunesse ne peuvent plus s'installer dans les zones touchées par les intempéries, pour le moment

En Province de Luxembourg, le Gouverneur Olivier Schmitz a déclenché, dans le courant de l’après-midi de mercredi, la phase provinciale de gestion de crise. Il est demandé aux habitants et visiteurs de la Province de Luxembourg de faire preuve d’une grande prudence. Il est vivement conseillé de limiter au strict minimum les déplacements. Si un déplacement s’avère nécessaire, la vitesse doit impérativement être adaptée à la situation. Tous les camps de jeunesse qui se trouvaient dans les zones proches des cours d’eau ont été évacués de façon préventive. Et puis, suite à une réunion entre la cellule de gestion de crise provinciale et les fédérations de mouvements de jeunesse, la décision a aussi été prise de reporter l’installation de nouveaux camps jusqu’à nouvel ordre, dans les zones touchées par les intempéries.