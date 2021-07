En Province de Luxembourg, la vaccination se poursuit même si certains centres ferment bientôt

Comme chaque semaine, les centres de vaccination de la Province de Luxembourg font le point. Les 5 centres luxembourgeois de vaccination sont ouverts depuis vingt semaines. Et à présent, le compte à rebours vers leur fermeture a commencé ! Les Luxembourgeois non encore vaccinés se hâtent visiblement de franchir le pas avant ce clap de fin, puisque plus de 15.000 doses ont encore été administrées la semaine dernière et plus de 13.000 cette semaine. Toutes les catégories d’âge sont représentées, avec une présence notable de jeunes dès 12 ans. Au total, un peu plus de 353.000 doses ont été injectées depuis le 16 mars.