En Province de Luxembourg , comme ailleurs, les cinémas sont impatients de rouvrir leurs portes

Pour ce mercredi 9 juin, en Province de Luxembourg, huit cinémas sont fins prêts pour à nouveau accueillir le public. Chez Ciné-Espace à Arlon, la dernière échéance du prêt pour l’aménagement du cinéma, il y a 15 ans, était juste avant la pandémie. La période de fermeture a été mise à profit pour réfléchir et concrétiser de nouveaux investissements pour Pierre Schneidesch et son fils Kévin. La grande salle dispose de l’équipement audio " Atmos " d’une haute qualité et que de nombreux films utilisent progressivement. Quant à la salle 4, elle dispose désormais de sièges tout confort.

L'engouement pour le cinéma est toujours intact. Exemple, à Virton, où la famille Cadet avait lancé en décembre, l'achat de tickets en prévision de la… réouverture ! Résultat, plus de 1.000 tickets ont été vendus ! La fermeture fin octobre est tombée à la veille du Festival du Film Européen virtonais qui s’était adapté et qui affichait complet. La programmation ne passe pas à la trappe. Ces fils seront proposés, d’ici fin juillet, lors des " mardis du cinéma ". Et la 41ème édition du Festival reviendra du 4 au 13 novembre prochain.

A Bastogne, Joffrey Leyn a dû fermer en mars 2020, un an après l'ouverture de son cinéma, à la Porte de Trêves. Une situation pas évidente même s'il a pu se diversifier dans les produits dérivés, activité qu’il continuera à proposer dans les prochains mois. La réouverture est bien là, mais Joffrey estime que cette période de l’année, n’est pas la meilleure pour le secteur et il ne croit pas à un retour à la normale avant novembre ! L’an dernier, Joffrey a repris en gérance, pour le groupe Pathé, le cinéma de Marche. Au sein du même groupe, le cinéma de Libramont restera, lui fermé après la mise à la retraite de l'exploitant ! On cherche toujours un repreneur mais la commune de Libramont compte mettre tout en œuvre pour que le cinéma de la localité et ses deux salles puisse rouvrir.