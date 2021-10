En mode Maestro, une exposition originale entre stylisme et musique à découvrir à Marloie

Gauthier Louppe et son école de lutherie et Myriam Simon et son école de stylisme, K-Chérie, ont imaginé ensemble une exposition intitulée "En mode Maestro". Un projet retardé par la crise sanitaire mais depuis ce week-end, l’exposition est ouverte au public, au cœur de l’école de lutherie à Marloie.

La partie muséale de l’école de lutherie, le Cordaneum comme on l’appelle aujourd’hui, est riche d’instruments anciens. Les élèves de Gauthier Louppe construisent un quatuor à cordes. On peut découvrir des instruments du XIIe siècle jusqu’au XXe siècle, mais aussi des instruments moins connus, les vielles, les violes, etc. Gauthier Louppe a offert aux élèves de l’école de stylisme K Chérie des étuis de violons de différentes époques et les élèves les ont décorés. Mais l’exposition "en mode Maestro" propose d’autres choses.

Myriam Simon, dans une création, revisite le costume "queue-de-pie" des chefs d’orchestre. Quant aux élèves, "chacune est partie dans une création différente", explique Myriam Simon, "moi je voulais qu’elles se basent sur une œuvre d’art où la musique était plus ou moins présente. Et donc chacune a pris en fonction de ce qui l’a attirée, et, faire des recherches dans ces cas-là, c’est éveiller l’esprit et inconsciemment engranger beaucoup d’images pour après! "Et le tout crée une belle harmonie, "une belle symbiose entre deux expositions, ajoute le Maître-luthier Gauthier Louppe, rehaussées par des photos graphies d’un jeune artiste luxembourgeois, qui remet l’ensemble en valeur…"

A découvrir jusqu’au 30 novembre à la Vieille Cense à Marloie.