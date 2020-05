En Gaume, les chemins et sentiers forestiers à nouveau accessibles au public dès aujourdhui

Dans le sud de la Province de Luxembourg, la vie reprend peu à peu dans la zone de forêt concernée par la peste porcine africaine ! Après, le retour des exploitants forestiers début avril, c’est au tour des promeneurs de pouvoir parcourir à nouveau les chemins et sentiers en forêt. A partir de ce vendredi 15 mais, selon l’arrêté pris par la Ministre Wallonne de l’Environnement, Céline Tellier. Si les chemins et chantiers sont accessibles, il est toujours interdit de les quitter même pour cueillir fleurs ou champignons, de circuler en forêt la nuit, ou encore interdit aux mouvements de jeunesse d’organiser des jeux dans les bois. Dans un premier temps, la réouverture des chemins forestiers bénéficiera exclusivement à la population locale puisque le tourisme d’un jour reste interdit ! Mais c’est un réel espoir de revoir prochainement des touristes en forêt gaumaise, pour la première fois depuis septembre 2018 et le début de l’épidémie ! Les chemins avaient déjà partiellement été rouverts au printemps 2019 mais les touristes ne s’étaient vraiment pressés en nombre à l’époque.

Autre espoir, la Peste Porcine Africaine est aujourd’hui sous contrôle, mais il convient de continuer à limiter tout risque de propagation du virus et de reprise de l’épidémie. Et l’objectif reste l'élimination des sangliers un maximum. Le Département Nature et Forêt organise régulièrement des battues la nuit et il resterait toujours une centaine de sangliers à débusquer. La dernière carcasse de sanglier retrouvée infectée remonte à août 2019 et le dernier ossement infecté a été trouvé en mars dernier. Bref, beaucoup d’indicateurs sont au vert mais personne ne se risque à avancer une date où on pourra vraiment dire que la PPA en Gaume c'est définitivement terminé !