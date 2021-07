Embarquez pour la "Cosmic Valley, un nouveau parcours extérieur autour de l'Eurospace Center

L'Eurospace Center rénové ouvrait ses portes en septembre de l'année dernière. Un parcours intérieur riche et varié. Il se complète désormais d'un parcours extérieur original, inauguré ce lundi et intitulé "Cosmic Valley". La " Cosmic Valley" vous emmène d'abord pour un voyage dans le système solaire, depuis la terre jusqu’aux planètes les plus éloignées. " Nous avons respecté les distances entre les planètes, souligne Dominique Géring, animateur pédagogique à l'Eurospace Center, que l’on voit concrètement bien que les quatre premières planètes au tour du soleil sont vraiment assez proches comparées aux planètes lointaines et gazeuses ! "

Un parcours à facettes multiples

Mais le parcours extérieur présente d'autres facettes. Les trois autres thématiques sont l’astronomie, les paraboles ou antennes qui ont travaillé à quelques kilomètres de là, la station de l’ESA à Redu, et une galerie complète des fusées et navettes spatiales existantes et futures, qu’elles soient européennes, américaines, russes, japonaises ou chinoises. Et pour chaque élément du parcours, un "QR Code" multilingue permet d’obtenir une série d’informations complémentaires, d’anecdotes, pour bien appréhender le sujet.

D'autres projets pour l'avenir

Si le parcours extérieur est la dernière nouveauté de l’Eurospace Center et intéressera tous les visiteurs (familles, scolaires), son Directeur Jean-Marcel Thomas fourmille d’autres projets pour l'intérieur comme la création d’un grand planétarium mais également proposer plus sur la base martienne. " Il s’agirait de quatre laboratoires différents avec des sorties extravéhiculaires dans une espèce cratère, etc. ", commente le Directeur. Jean-Marcel Thomas, qui affiche aussi un large sourire puisque depuis ce 4 juillet, les stagiaires sont de retour. 180 jeunes ont pris possession des logements rénovés et suivent neuf stages différents toute la semaine. Pour cet été, l’agenda des stages affiche complet !