Elio Di Rupo à la découverte du pôle spatial de Transinne et du groupe italien Telespazio

Le pôle spatial de la Province de Luxembourg, une fois de plus sous les projecteurs… Une semaine après les dirigeants de l'Agence Spatiale Européenne, c'est le Ministre-Président Wallon qui était ce mardi à Transinne. Elio Di Rupo est venu visiter la filiale belge du groupe italien Telespazio (mieux connu chez nous sous ancien nom, Vitrociset) présent chez nous depuis 1972. Le Premier wallon a d'abord pu découvrir comment Redu et Transinne sont devenus le pôle spatial actuel et les perspectives pour le futur. " En 1968, il y a eu l’implantation à Redu d’une des stations européennes de l’Agence Spatiale Européenne ", explique Dominique Tilmans, ancienne Députée Provinciale et ancienne Parlementaire, puis il y a eu l’Eurospace Center (en 1991), "et delà est partie la réflexion de se dire, il faut développer ce pôle spatial et y installer des entreprises et développer de l’emploi." C’était il y a 20 ans ! Depuis, on a créé à Transinne, le centre d'entreprises "Galaxia" et le centre logistique du système de navigation européen "Galileo". Elio Di Rupo a apprécié… sa visite : " je suis toujours émerveillé de constater qu’avec ces satellites, on peut tout contrôler sur terre et alors il y a aussi toutes les questions de cybersécurité… ".

Le groupe italien Telespazio et sa filiale belge interviennent dans une multitude de secteurs. Via le satellite européen Copernicus, on peut analyser toutes les situations de crise comme les inondations. " Prévoir, par exemple quels seront les dommages ", précise Enrico Barro, Directeur opérationnel de Telespazio à Transinne, "des indications importantes d’abord pour les compagnies d’assurances, pour délivrer la preuve du dommage ! Et puis, cela permet de détecter les points faibles et de déterminer la façon d’agir pour y remédier ". Galaxia accueillie aussi dans ses bâtiments, l’ESA Academy qui accueille des centaines d’étudiants universitaires pour des formations approfondies.