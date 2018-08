Elections communales à Wellin, il y aura bien une deuxième liste face à Wellin Demain.

Elle s'intitule D'ici 2024 et sera emmenée par l'actuel Echevin Bruno Meunier et poussée par le Premier Echevin Guillaume Tavier. Le contexte est particulier à Wellin où la Bourgmestre Anne Bughin et pratiquement toute sa liste ne se réprésentent plus. La DP Thérèse Mahy a décidé de s'allier avec la minorité actuelle et de pousser la liste Wellin Demain emmenée par Benoît Closson. Après mûres réflexions l'autre composante de l'actuelle majorité avec trois élus sur onze repart au combat. Ecoutez la tête de liste de "D'Ici 2024", Bruno Meunier...