Elections communales à Arlon. Pour le scrutin d’octobre prochain, la liste emmenée par le Bourgmestre Vincent Magnus s’intitule donc Arlon 2030. On connaissait déjà le nom, le sigle et les grandes lignes du programme mais on connaît à présent les noms des 29 candidats. 15 hommes et 14 femmes qui composent la liste “Arlon 2030”. Pour Vincent Magnus, tête de liste, il n’y a eu aucun soucis pour trouver les 29 candidats...