Durbuy veut rendre ses lieux touristiques accessibles aux personnes à besoins spécifiques

La Province de Luxembourg accompagne depuis de nombreuses années les personnes à besoins spécifiques. En 2020, désireuse de développer plus encore son soutien à cette population extraordinaire, la Province a créé un service dédié au développement de l’accessibilité, " All Access ". Ces agents provinciaux mettent leur expérience au service des personnes souhaitant revoir leur accessibilité pour les personnes à besoins spécifiques et leur famille. Une soixantaine de prestataires touristiques luxembourgeois se sont inscrits dans la démarche. Et depuis deux ans, la Ville de Durbuy a voulu aussi développer le "All Access" pour son secteur touristique, " c’est-à-dire les hébergements, gîtes ou chambres d’hôtes, les hôtels mais aussi les différentes attractions, la restauration ", précise l'explique l'Echevine, Véronique Balthazart. " On ne demande pas aux opérateurs touristiques de réinventer les choses mais la commune leur apporte une aide administrative. " Une brochure reprend une trentaine d’opérateurs qui ont déjà souscrit à la démarche. Et d’autres devraient suivre. La Ville de Durbuy, met du personnel à disposition, pour accompagner les démarches. Une des premières attractions durbuysiennes à avoir obtenu le label " All Access " c’est le Parc des Topiaires. Et aujourd’hui, le parc qui met en avant les sculptures de buis travaille pour être " Autism Friendly ". Pour tous renseignements " all access " contactez l’Office du Tourisme de Durbuy au 086/660181 ou tourisme@durbuy.be