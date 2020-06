Durbuy: vers un tourisme durable et proche du citoyen

Durbuy, c’est la commune touristique par excellence et elle a particulièrement souffert de ces mois d’inactivité pour cause de confinement. La Ville de Durbuy a imaginé un plan communal de relance du secteur touristique. Pablo Docquier, Echevin du tourisme à Durbuy nous explique que ces orientations sont celles de la commune depuis le début de la législature :

"Nous nous sommes réorientés vers un tourisme durable et proche de nos citoyens. Durbuy mise également sur une communication numérique accrue qui porte déjà ses fruits ces dernières semaines. Nous voulons investir dans nos balades et dans nos infrastructures, en témoigne la prochaine rénovation du Calvaire, qui présentait des risques pour les touristes, en raison des escaliers mal entretenus. La balade du Belvédère également, à Bomal, et cette année, l’Office communal du Tourisme de Durbuy s’est focalisé sur Bomal et les projets ont été validés par le Collège, et le Conseil communal. D’autres balades également ont été rebalisées ou seront crééent, qui auront pour thème la faune et la flore."

