Durbuy : un projet controversé de poulailler bio

La plus petite ville au monde, Durbuy, est au centre de l’actualité pour un projet de poulailler bio assez controversé. Ce matin, Quentin Noirfalisse, journaliste pour Médor, est venu nous en dire un peu plus sur nos antennes. Si nous le recevons aujourd’hui, c’est que chaque jour Vivacité donne un coup de pouce à la presse écrite dans ses décrochages régionaux. Cette opération s’inscrit dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias.