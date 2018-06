Durbuy: un guide pour les personnes malentendantes

C'est en 2016 que le Dhamo Direction Handicap et Actions en Milieu Ouvert de la Province de Luxembourg a sollicité la commune de Durbuy, afin de mettre un guide explicatif à disposition des personnes sourdes et malentendantes. Et c'est chose faite depuis mi-avril, une première dans la province.

En Belgique, 10% de la population est concernée par cette problématique, soit environ 450.000 personnes. Il était donc nécessaire de leur venir en aide, du moins pour tout ce qui est administratif. Véronique Balthazard, échevine de la Santé, nous précise également que le guide a été imprimé en 150 exemplaires et qu'il est disponible à l'administration communale de Durbuy. Les communes qui souhaitent suivre le mouvement doivent prendre directement contact avec le Service Alter&Go de la province.