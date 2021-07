Durbuy panse ses plaies mais dit d’ores et déjà bienvenue aux touristes du nord et du sud du pays

Depuis ce mercredi 21 juillet, les touristes commencent à revenir tout doucement mais pour certains hôteliers ou restaurateurs, plusieurs semaines seront nécessaires pour un retour à la normale. C’est cas notamment du Sanglier des Ardennes que Marc Coucke a transformé pour en faire un hôtel de grand standing.

"Après deux ans de travaux pour en faire un des plus beaux cinq étoiles de Wallonie, explique son associé, Bart Maerten. Nous avons ouvert en juin mais le rez-de-chaussée et le sous-sol ont été complètement inondés et il faudra plusieurs semaines pour les remettre en état ! Mais, le restaurant et le quart de l’hôtel sont déjà rouverts et Durbuy reprend vie !"

Pour le Bourgmestre de Durbuy, Philippe Bontemps, "la place et le centre-ville, il y a une semaine, ressemblait à une gigantesque piscine mais aujourd’hui environ la moitié des établissements sont déjà rouverts et on e sera à 90% à la fin du mois."

Avec le Ministre wallon Jean-Luc Crucke présent ce jeudi, le Bourgmestre incite les touristes à revenir. "Ce serait un autre drame si ceux qui ont tout remis en place pour pouvoir accueillir les touristes et que ceux-ci ne reviennent pas ! Revenir faire du tourisme en Wallonie, c’est aussi une manière d’être solidaire et nous devons dire aux gens, on va vous accueillir comme on vous accueillait auparavant et même peut-être mieux qu’auparavant !"