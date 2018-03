Durbuy: les travaux pour relier le Sanglier des Ardennes et Jean De Boème vont bon train

Ces deux hôtels n'en formeront plus qu'un dans quelques semaines, à l'initiative de Marc Coucke et de Bart Maerten. Ils seront reliés par un tunnel souterrain. Ils connaîtront, à l'extérieur et à l'intérieur, un lifting complet allant de la décoration à une augmentation de la capacité d'accueil, ou encore de l'éclairage à l'air conditionné.

Le but est que la future structure devienne haut de gamme, pour un budget total de 20 000 000 d'euros. Bart Maerten nous en dit plus sur ces travaux de grande envergure, au micro de Jordane Meyer...