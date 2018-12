"Durbuy d'hier, d'aujourd'hui et de demain", un livre de Marc Coucke

"Durbuy d'hier, d'aujourd'hui et de demain" c'est un livre que vient de publier Marc Coucke et qu'il vient de présenter avec ses associés, Bart Maerten et le chef Wou Bru. Le livre retrace l'histoire récente de la plus petite ville du monde et donc les projets et achats de Marc coucke, ces trois dernières années. Avec des photos du célèbre photographe Henk van Cauwenbergh.

On y découvre les petites ruelles, les parcs naturels, le Château, les restaurants et la Vieille Ville. Jordane Meyer a rencontré Marc Coucke qui lui explique le pourquoi de ce livre...