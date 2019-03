Du vert dans la cour de récréation, un projet des écoles wallonnes

Depuis 3 ans, des écoles wallonnes aménagent des coins "nature" et verdissent leurs extérieurs. La Wallonie les soutient via une bourse, et GoodPlanet et Natagora les coachent dans leur projet. A l'origine de ce projet, on trouve le ministre René Collin. Pour la 3ème édition, on vient de dévoiler le nom des 130 écoles fondamentales et des 5 hautes écoles qui vont se lancer dans l'aventure. L'an dernier, l'école fondamentale libre de Champagnat à Chassepierre ( Florenville ) a relevé le défi. Anne Lemaire a visité les lieux...