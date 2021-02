Du neuf au sein de Vivalia

Au sein de Vivalia, les bas salaires seront augmentés de 6% et les chéques-repas sont acquis à durée indéterminée. Front commun syndical et Direction de l'intercommunale hospitalière sont tombés d'accord hier après les premières propositions jugées insuffisantes par les syndicats. Le front commun réaffirme cependant son désaccord sur les grilles barémiques proposées pour les fonctions de Conseiller stratégique et de Directeur général. Cette nouvelle gouvernance était au menu du Conseil d'Administration de Vivalia hier jeudi.

Le CA devait aussi se positionner, dans la perspective de Vivalia 2025, sur une réorganisation de l'activité hospitalière. En attendant le futur hôpital de Houdemont, Bastogne ne dépendra plus de Marche, et va fusionner avec Libramont.

Quant à Marche il va se développer seul et obtenir notamment un nouveau service de gériatrie et un service de revalidation. Un accord que révèle l'Avenir ce matin.