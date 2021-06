Du karting avec des sensations garanties et des jeux au Palais 6 du Wex à Marche-en-Famenne

Envie de faire du karting ? Dès ce mercredi 9 juin, ce sera possible au Palais 6 du Wex à Marche-en-Famenne qui vous proposera un circuit presque toute l'année. Le BattleKart, c'est un vrai karting électrique qui vous emmène sur un circuit virtuel... Sensations garanties ! Fort de son expertise dans l’organisation d’événements, foires et salons, et dans un contexte chamboulé par la crise sanitaire, le WEX s’est lancé un nouveau défi de taille ; ouvrir une attraction mêlant karting électrique et jeu vidéo. L’occasion d’étoffer les activités touristiques disponibles dans la région avec une attraction totalement immersive à tester entre amis, en famille ou entre collègues. À bord d’un kart électrique, les joueurs, par équipe de 12 maximum, pourront s’affronter au travers de 5 jeux : une course avec des bonus et des pièges mais aussi jouer au foot répartis en deux équipes, ou encore un jeu qui consiste à, agrandir au maximum, la queue du serpent. Quant au petit dernier en lien avec l’actualité "BattleVirus" ou jeu coopératif où tout le monde se bat contre le virus. Chaque période de jeu dure 15 minutes. Lors de l’inscription en ligne, les joueurs pourront moduler la durée de chaque jeu en fonction de leur envie. Pour l’infrastructure, une cinquantaine de projecteurs projettent différents circuits/pistes au sol afin de plonger le joueur dans le jeu vidéo, et ressentir toutes les sensations lors d’attaques de missiles ou de flaques d’huile… Tandis qu’un mur entier, muni d’écrans verticaux, indique aux joueurs leur score entre chaque partie. Un investissement de 700.000 euros a été débloqué pour faire émerger ce nouveau projet. C’est en 2015 à Dottignies (Mouscron) que Sébastien Millecam, alors jeune étudiant à l’époque, a créé un complexe de karting où la réalité augmentée apporte son lot de fun à une " simple " course. Unique au monde, et breveté, le principe est innovant et ultra-efficace. Après Dottignies et Courtrai, le BattleKart marchois est le troisième!