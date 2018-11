Du changement enfin pour le statut des accueillantes d'enfants à domicile en Luxembourg

En décembre 2017, un projet-pilote a été lancé par l'ASBL Promemploi et les sept services d'accueillantes de la province. Le projet vise à en faire des salariées.

Objectif : assurer une égalité des chances hommes-femmes, maintenir et développer l'offre d'accueil, et assurer une certaine sécurité aux travailleurs. Un grand changement pour la profession, qui compte 262 accueillantes en fonction dans la province. Ce combat dure depuis 40 ans. Le projet s'étend sur deux ans, 2018 et 2019. A terme, 400 accueillantes auront été engagées. Pour postuler, il faut avoir un diplôme d'institutrice maternelle, d'auxiliaire de l'enfance, d'éducatrice ou de puéricultrice. Les candidatures sont à adresser directement à l'un des sept services de la province. Présentation des grands changements que ce statut engendre dans 21 communes luxembourgeoises...