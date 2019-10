Du changement dans le tri des déchets à Aubange

Dès 2020, fini le duobac, place au système sac + sac. Deux sacs, un pour la matière organique et l'autre pour les déchets résiduels.

Un changement de système pour diminuer la quantité de déchets dans cette commune, qui produit 50 % de plus que la moyenne .

Aubange ne veut plus être le mauvais élève en matière de tri. Le système sac + sac permet un meilleur tri. Les sacs sont transparents, les contrôles sont plus pratiques, et vu que l'on paie les sacs, ce sera plus facile d'appliquer la logique du pollueur-payeur. Des sacs gratuits vont être distribués pour lancer la collecte. Quant aux anciens duobacs, il sera possible de les garder pour un autre usage, sinon ils seront repris et recyclés. Jean-Paul Dondelinger, bourgmestre d'aubange...