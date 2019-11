Du changement dans l'organisation des PIT, l'un des maillons de l'aide médicale urgente

A l'avenir, les ambulances PIT de Bouillon et Virton ne fonctionneront plus avec des pompiers mais avec des chauffeurs ambulanciers de la croix-rouge. C'est TV Lux qui l'annonçait fin de la semaine dernière.

Les PIT, rappelons-le, sont ces équipes constituées d'infirmiers urgentistes et d'ambulanciers. Un service bien utile dans des zones géographiques loin des hôpitaux aigus. Jusqu'à présent, c'étaient les pompiers de la zone de secours qui fournissaient les chauffeurs ambulanciers à Vivalia, mais ce service allait devenir trop coûteux pour l'intercommunale de soins de santé, d'où ce changement de partenariat.

Néanmoins l'efficacité des PIT n'est plus à démontrer. En 2018, on a compté 970 missions pour le PIT de Bouillon, et 967 missions pour le PIT Virton. Soit plus de 2 sorties par jour. Dans 75 % des cas, le PIT est aussi efficace que le SMUR. Explications avec le Docteur Didier Neuberg, directeur médical à vivalia...