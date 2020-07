Dormir dans une cabane perchée dans les bois de Marche

Un nouveau projet de logements insolites Slô vous permet de dormir dans une cabane, à la cime des arbres de Marche. Six petites cabanes ont été créées par deux jeunes entrepreneurs belges. Leur objectif est de permettre aux visiteurs de se reconnecter à la nature le temps d’une escapade. Mélodie Mouzon est venue nous parler de ce projet sur Luxembourg Matin, au micro de Jean-Marc Decerf. Nous l’avons reçue dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Ces deux entrepreneurs ont créé ce projet avec l’aide d’architectes et de designers. " Les cabanes combinent une architecture unique avec un design minimaliste et une faible empreinte écologique " détaille le site. Elles se situent à Humain, près de Marche, dans une forêt privée. Les cabanes ont chacune leurs particularités. Certaines sont munies d’une terrasse, d’autres de grandes baies vitrées. Leur hauteur varie entre trois et huit mètres de haut. Tout est bien sécurisé.

Le lieu a ouvert en mars, juste avant le confinement. Vu le contexte actuel, la clientèle est à 95% belge. Les cabines sont déjà presque toutes réservées jusqu’à la fin de l’année. Pour y séjourner, il faudra compter au minimum 200 euros par nuit. Un prix à débourser pour passer une jolie soirée plus près des étoiles