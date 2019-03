On en parle depuis un certain temps. Le parcours à la cîme des arbres est aujourd'hui réalité. Il vient d'être finalisé par la société TVB de Bastogne, qui a déjà réalisé de nombreux autres modules du parc. Et pour ce parcours de plus de 200 mètres, TVB a travaillé avec le scénographe Daniel Steenhaut qui nous emmène à la cîme des arbres ...

L'investissement est de près de 700.000 euros en grande partie financé par le Commissariat Général au Tourisme.