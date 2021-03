Devenez boucher, boulanger ou cuisinier avec Epicuris au Wex de Marche-en-Famenne

Apprendre un métier ou se réorienter vers la boucherie, la boulangerie ou la cuisine, c'est possible jusqu'à fin juin au WEX de Marche-en-Famenne. Le Centre de compétence du Forem Epicuris installé à Villers-le-Bouillet, propose habituellement des formations mobiles dans des camions équipés, mais Covid oblige , il a fallu trouver d'autres solutions et dans les Palais du WEX il y a de l'espace. C’est le Palais 4 qui accueille Epicuris et cela permet de travailler dans de bonnes conditions. " Compte tenu des mesures sanitaires, le centre de formation mobile, le camion, ne pourrait plus accueillir que quatre stagiaires ", explique Julien Focant, responsable boulangerie-pâtisserie chez Epicuris. " Ici on peut accueillir jusqu’à dix stagiaires par formation, avec des équipements performants tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Les stagiaires ont entre 18 et 55 ans. Tous trouvent les installations top et les formations intéressantes voire passionnantes. Certains ont déjà reçu des offres pour un emploi futur. Et puis, pour beaucoup, le fait de se retrouver là avec d’autres personnes et d’avoir un but commun, ça fait un bien fou ! Ces formations en boucherie, boulangerie et cuisine de collectivité, correspondent à des métiers en pénurie et des métiers qui ont continué à fonctionner depuis le début de la pandémie. Epicuris a pris ses quartiers au WEX de Marche-en-Famenne jusque fin juin. Et avis aux candidats, il est toujours possible de s’inscrire. " Il reste une cinquantaine de places en tout pour les trois formations", confirme Noémie Henry, Directrice d’Epicuris, " et certaines formations vont démarrer dans les prochaines semaines ! " Tous les détails sur le site www.formation-epicuris.be