Deuxième édition de la Smart-Lux, du 6 au 10 mai dans toute la province

Du 6 au 10 mai, l’Instance Bassin et la Chambre de Commerce et d’Industrie organisent la deuxième édition de la Smart Lux. Une semaine de conférences et d’ateliers pour accompagner le grand public et les professionnels de différents métiers dans la transition numérique.

Des outils seront notamment proposés aux entreprises qui souhaitent développer une stratégie digitale. Une nécessité pour une activité pérenne selon la Directrice de la Chambre de Commerce, Bernadette Thény au micro de Nicolas Lefèvre...