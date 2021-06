Deuxième concours du meilleur beurre de ferme

L'an passé, la Province de Luxembourg emboîtait le pas à la Province de Liège et organisait son premier concours du meilleur beurre de ferme. Ce mercredi, douze beurres ont participé à la deuxième édition. On ne connaitra les résultats que dans quelques semaines. Mais c'est l’occasion de voir ce que la première édition a pu apporter aux participants. Si certains beurres de ferme avaient déjà une certaine renommée., le fait d’être lauréat a eu des effets bénéfiques pour la plupart des participants en termes de notoriété et de vente. " L’un des participants s’est même rendu compte", explique Christiane Collinet, cheville ouvrière du concours, "qu’il vendait son beurre à prix plus bas que les autres. Résultat, il l’a augmenté son prix mais de manière raisonnable ! Sinon, les échos du concours dans la presse et à la radio, ont aussi contribué au succès."

Sur la petite vingtaine de producteurs de beure de ferme que compte la Province, il y a douze beurres participants et quatre nouveaux producteurs ! Si l’an passé, le concours concernait les beurres salés, place cette année aux beurres doux. De quoi compliquer un peu la tâche du jury comme le confirme son Président Jacques Lemoine : "déguster des beurres doux, ça implique qu’il y aura très peu de différence entre eux, point de vue texture ou goût. Je dirais que dans l’ensemble, les douze beurres étaient cohérents comme fabrication et comme dégustation." La proclamation des résultats est prévue dans le courant du mois de juillet. Les trois premiers beurres classés participeront au concours interprovincial. L’an passé, le beurre vainqueur en Luxembourg de "Aux saveurs des dolmens à Wéris" a terminé deuxième du concours interprovincial.