Deux nouvelles réserves naturelles en Province de Luxembourg

Le Gouvernement wallon vient d'approuver la création de trois nouvelles réserves naturelles agréées en Wallonie, dont deux se trouvent en Province de Luxembourg. Il s'agit de la réserve du Méandre de l'Ourthe à La Roche-en-Ardenne et de la réserve des Prés de la Wamme, qui se trouve à cheval sur les communes de Marche-en-Famenne et Nassogne, et sur une superficie de 37 hectares. Cette dernière compte 150 espèces végétales et de nombreuses espèces animales également. Jordane Meyer...